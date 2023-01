Repas-dansant avec les Abeilles Bergeracoises et Philippe Rodrigues Bergerac Bergerac Catégories d’Évènement: Bergerac

Dordogne

Repas-dansant avec les Abeilles Bergeracoises et Philippe Rodrigues Bergerac, 12 février 2023, Bergerac . Repas-dansant avec les Abeilles Bergeracoises et Philippe Rodrigues Route de la Brunetière Salle René Coicaud Bergerac Dordogne Salle René Coicaud Route de la Brunetière

2023-02-12 – 2023-02-12

Salle René Coicaud Route de la Brunetière

Bergerac

Dordogne 28 28 EUR Les Abeilles Bergeracoises organisent un repas-dansant animé par celles-ci ainsi que Philippe Rodrigues. Au menu, vous aurez : Apéritif Jimborat Boudin grillé Fricassée Grillades et haricots couennes Salade, fromage Dessert Vin de Bergerac Inscription nécessaire avant le 5 février par téléphone, mail ou par courrier postal avec le coupon réponse et le règlement à l’adresse suivante : Les Abeilles Bergeracoises 29 route de la Brunetière 24100 BERGERAC Les Abeilles Bergeracoises organisent un repas-dansant animé par celles-ci ainsi que Philippe Rodrigues. Au menu, vous aurez : Apéritif Jimborat Boudin grillé Fricassée Grillades et haricots couennes Salade, fromage Dessert Vin de Bergerac Inscription nécessaire avant le 5 février par téléphone, mail ou par courrier postal avec le coupon réponse et le règlement à l’adresse suivante : Les Abeilles Bergeracoises 29 route de la Brunetière 24100 BERGERAC +33 6 86 83 13 88 Les Abeilles Bergeracoises Les Abeilles Bergeracoises

Salle René Coicaud Route de la Brunetière Bergerac

dernière mise à jour : 2023-01-19 par

Détails Catégories d’Évènement: Bergerac, Dordogne Autres Lieu Bergerac Adresse Bergerac Dordogne Salle René Coicaud Route de la Brunetière Ville Bergerac lieuville Salle René Coicaud Route de la Brunetière Bergerac Departement Dordogne

Bergerac Bergerac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bergerac/

Repas-dansant avec les Abeilles Bergeracoises et Philippe Rodrigues Bergerac 2023-02-12 was last modified: by Repas-dansant avec les Abeilles Bergeracoises et Philippe Rodrigues Bergerac Bergerac 12 février 2023 Bergerac Dordogne Route de la Brunetière Salle René Coicaud Bergerac Dordogne

Bergerac Dordogne