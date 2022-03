REPAS DANSANT AVEC FRANCIS VALENTIN ET SON ORCHESTRE Saint-Maurice-sous-les-Côtes Saint-Maurice-sous-les-Côtes Catégories d’évènement: Meuse

Saint-Maurice-sous-les-Côtes

REPAS DANSANT AVEC FRANCIS VALENTIN ET SON ORCHESTRE Saint-Maurice-sous-les-Côtes, 12 mars 2022, Saint-Maurice-sous-les-Côtes. REPAS DANSANT AVEC FRANCIS VALENTIN ET SON ORCHESTRE B.H.R Les Côtes de Meuse 1 Rue du Général Lelorrain Saint-Maurice-sous-les-Côtes

2022-03-12 – 2022-03-12 B.H.R Les Côtes de Meuse 1 Rue du Général Lelorrain

Saint-Maurice-sous-les-Côtes Meuse Saint-Maurice-sous-les-Côtes 35 EUR Repas dansant avec Francis Valentin et son orchestre Menu :

– Kir d’accueil

– Quiche Lorraine

– Cailles farcies aux raisin

– Farandoles de Gourmandise 35€ par personne +33 3 29 89 35 61 B.H.R Les Côtes de Meuse

B.H.R Les Côtes de Meuse 1 Rue du Général Lelorrain Saint-Maurice-sous-les-Côtes

dernière mise à jour : 2022-02-23 par OT COEUR DE LORRAINE

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Saint-Maurice-sous-les-Côtes Autres Lieu Saint-Maurice-sous-les-Côtes Adresse B.H.R Les Côtes de Meuse 1 Rue du Général Lelorrain Ville Saint-Maurice-sous-les-Côtes lieuville B.H.R Les Côtes de Meuse 1 Rue du Général Lelorrain Saint-Maurice-sous-les-Côtes Departement Meuse

Saint-Maurice-sous-les-Côtes Saint-Maurice-sous-les-Côtes Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-maurice-sous-les-cotes/

REPAS DANSANT AVEC FRANCIS VALENTIN ET SON ORCHESTRE Saint-Maurice-sous-les-Côtes 2022-03-12 was last modified: by REPAS DANSANT AVEC FRANCIS VALENTIN ET SON ORCHESTRE Saint-Maurice-sous-les-Côtes Saint-Maurice-sous-les-Côtes 12 mars 2022 Meuse Saint-Maurice-sous-les-Côtes

Saint-Maurice-sous-les-Côtes Meuse