Repas dansant avec élection de la miss Saint-Pierre-les-Étieux Saint-Pierre-les-Étieux Catégories d’évènement: Cher

Saint-Pierre-les-Étieux

Repas dansant avec élection de la miss Saint-Pierre-les-Étieux, 7 mai 2022, Saint-Pierre-les-Étieux. Repas dansant avec élection de la miss Saint-Pierre-les-Étieux

2022-05-07 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-07

Saint-Pierre-les-Étieux Cher Saint-Pierre-les-Étieux 12 EUR Repas dansant animé par DJ Clotaire et organisé par “Les Étieusois en fête” suivi de l’élection de la miss. Menu : kir, paëlla, fromage, dessert, café. Réservation avant le 25 avril. +33 6 83 75 16 87 Repas dansant animé par DJ Clotaire et organisé par “Les Étieusois en fête” suivi de l’élection de la miss. Menu : kir, paëlla, fromage, dessert, café. Réservation avant le 25 avril. Pixabay

Saint-Pierre-les-Étieux

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Saint-Pierre-les-Étieux Autres Lieu Saint-Pierre-les-Étieux Adresse Ville Saint-Pierre-les-Étieux lieuville Saint-Pierre-les-Étieux Departement Cher

Saint-Pierre-les-Étieux Saint-Pierre-les-Étieux Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre-les-etieux/

Repas dansant avec élection de la miss Saint-Pierre-les-Étieux 2022-05-07 was last modified: by Repas dansant avec élection de la miss Saint-Pierre-les-Étieux Saint-Pierre-les-Étieux 7 mai 2022 cher Saint-Pierre-les-Étieux

Saint-Pierre-les-Étieux Cher