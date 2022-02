Repas dansant avec Bastien Dios. Soirée music-hall Magie et concert Saint-Cyprien Saint-Cyprien Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Cyprien Dordogne Saint-Cyprien EUR 25 L’Aventura vous propose de participer

Samedi 26 février à 20h

Salle des fêtes de Castels à Finsac à son super Repas dansant (25€) avec Bastien Dios

Au profit des résidentsde la Maison Perce Neige de Gourdon.

Soirée Music-hall « Magie et Concert »

