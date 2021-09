Valognes Valognes Manche, Valognes Repas dansant au profit du Téléthon Valognes Valognes Catégories d’évènement: Manche

Valognes

Repas dansant au profit du Téléthon Valognes, 9 octobre 2021, Valognes. Repas dansant au profit du Téléthon 2021-10-09 19:30:00 19:30:00 – 2021-10-09 Complexe Lechanoine Allée du Stade

Valognes Manche Valognes L’association Val’Espoir organise un repas dansant au profit du Téléthon ! La soirée se tiendra le 09 octobre, à partir de 19h30 au complexe Lechanoine à Valognes. Cette année, sous le thème “années 80”, c’est un repas choucroute qui est proposé. Un repas de substitution est proposé (jambon à l’os, gratin de pommes de terre, flan champignon). Le repas se compose : plat, fromage, dessert et café.

