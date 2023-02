REPAS DANSANT AU PROFIT DES RESTOS DU COEUR Neffiès Catégories d’Évènement: Hérault

Les Neffiestivales organisent au profit des Restaurants du cœur, un repas dansant, animé par le Philip's band à 12h30 à la salle polyvalente. Adulte : 20€ vin compris / Enfants : 5€ avec une boisson. (apéritif et café en sus). Menu : Délice de rémoulade avec ses moules, Paleron de porc confit sauce madère, purée de pommes de terres à l'ail doux, fromage, Mystère glacé. Tombola : 1€ le ticket.

