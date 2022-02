Repas dansant au “Le Spuller” Ecole de danse Mansouri Chenôve Catégories d’évènement: Chenôve

Côte-d'Or

Repas dansant au “Le Spuller” Ecole de danse Mansouri, 5 mars 2022, Chenôve. Repas dansant au “Le Spuller”

Ecole de danse Mansouri, le samedi 5 mars à 19:30

Samedi 5 mars à partir de 19h30, ——————————– soirée spéciale au Restaurant “Le Spuller” en partenariat avec de l école de danse Mansouri. Animation et ambiance toutes danses pour la fiesta (parquet) assurée par Dj Bouss. Places limitées, sur réservation (ci-dessous ou 06 62 85 92 33 ) règlements et réservation avant le 28 février Pour vous restaurer : Brunch à volonté comprenant un apéritif, buffet varié chaud/froid, terre et mer, fromages, desserts, vins compris (2 verres) et café. 28 euros _______________ Hôtel Café Restaurant “Le Spuller” 42 Rue Ferdinand Mercusot, 21540 Sombernon

Sur réservation

Animation et ambiance toutes danses, Brunch à volonté Ecole de danse Mansouri 15 rue Edmond Voisenet, 21000 Dijon Chenôve Le Mail Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T19:30:00 2022-03-05T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Chenôve, Côte-d'Or Autres Lieu Ecole de danse Mansouri Adresse 15 rue Edmond Voisenet, 21000 Dijon Ville Chenôve lieuville Ecole de danse Mansouri Chenôve Departement Côte-d'Or

Ecole de danse Mansouri Chenôve Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chenove/

Repas dansant au “Le Spuller” Ecole de danse Mansouri 2022-03-05 was last modified: by Repas dansant au “Le Spuller” Ecole de danse Mansouri Ecole de danse Mansouri 5 mars 2022 Chenôve Ecole de danse Mansouri Chenôve

Chenôve Côte-d'Or