Anould Anould Anould, Vosges REPAS DANSANT Anould Anould Catégories d’évènement: Anould

Vosges

REPAS DANSANT Anould, 9 octobre 2021, Anould. REPAS DANSANT 2021-10-09 20:00:00 20:00:00 – 2021-10-09 23:00:00 23:00:00 Salle Roger Loury 71 Place de Montluçon

Anould Vosges Anould 24 EUR Soirée jambonneau animé par Michel Thirion. +33 6 72 81 23 11 Pixabay dernière mise à jour : 2021-09-20 par OT SAINT DIE DES VOSGES

Détails Catégories d’évènement: Anould, Vosges Autres Lieu Anould Adresse Salle Roger Loury 71 Place de Montluçon Ville Anould lieuville 48.1856#6.9458