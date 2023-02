REPAS DANSANT ANIMÉ PAR ODY’C Salle polyvalente Saulxures-sur-Moselotte Saulxures-sur-Moselotte Catégories d’Évènement: Saulxures-sur-Moselotte

Vosges

REPAS DANSANT ANIMÉ PAR ODY’C Salle polyvalente, 18 mars 2023, Saulxures-sur-Moselotte Saulxures-sur-Moselotte. REPAS DANSANT ANIMÉ PAR ODY’C Rue d’Hamoir sur Ourthe Salle polyvalente Saulxures-sur-Moselotte Vosges Salle polyvalente Rue d’Hamoir sur Ourthe

2023-03-18 – 2023-03-18

Salle polyvalente Rue d’Hamoir sur Ourthe

Saulxures-sur-Moselotte

Vosges Saulxures-sur-Moselotte 28 EUR Repas Dansant à la Salle Polyvalente de Saulxures sur Moselotte organisé par le Cracotte Club et animé par Ody’C. +33 3 29 24 61 43 Cracotte Club

Salle polyvalente Rue d’Hamoir sur Ourthe Saulxures-sur-Moselotte

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Saulxures-sur-Moselotte, Vosges Autres Lieu Saulxures-sur-Moselotte Adresse Saulxures-sur-Moselotte Vosges Salle polyvalente Rue d'Hamoir sur Ourthe Ville Saulxures-sur-Moselotte Saulxures-sur-Moselotte lieuville Salle polyvalente Rue d'Hamoir sur Ourthe Saulxures-sur-Moselotte Departement Vosges

Saulxures-sur-Moselotte Saulxures-sur-Moselotte Saulxures-sur-Moselotte Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saulxures-sur-moselotte-saulxures-sur-moselotte/

REPAS DANSANT ANIMÉ PAR ODY’C Salle polyvalente 2023-03-18 was last modified: by REPAS DANSANT ANIMÉ PAR ODY’C Salle polyvalente Saulxures-sur-Moselotte 18 mars 2023 Rue d'Hamoir sur Ourthe Salle polyvalente Saulxures-sur-Moselotte Vosges Salle polyvalente Saulxures-sur-Moselotte Saulxures-sur-Moselotte, Vosges Vosges

Saulxures-sur-Moselotte Saulxures-sur-Moselotte Vosges