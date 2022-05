REPAS DANSANT ANIMÉ PAR L’ORCHESTRE MELODY Fléville-devant-Nancy, 4 juin 2022, Fléville-devant-Nancy.

REPAS DANSANT ANIMÉ PAR L’ORCHESTRE MELODY Salle des Fêtes Route de Lupcourt Fléville-devant-Nancy

2022-06-04 – 2022-06-04 Salle des Fêtes Route de Lupcourt

Fléville-devant-Nancy 54710 Fléville-devant-Nancy

Repas dansant animé par l’ORCHESTRE MELODY avec au MENU:

• Punch lorrain ou jus d’orange

• Dôme de mousseline de Saint-Jacques et saumon sur ardoise

• Quasi de veau cuit à basse température accompagné d’un écrasé de pommes de terre et de tagliatelles de légumes

• Assiette de salade et brie chèvre et Munster

• Assiette gourmande

• Café

• Eau plate, eau gazeuse, vin blanc et rouge (1 bouteille pour 3)

• Champagne non compris dans le menu, en vente au bar.

PRIX comprenant l’entrée à la soirée dansante, le repas et les boissons :

• 36 euros

• 16 euros, enfants jusqu’à 12 ans inclus

+33 6 06 43 29 77

Alain Mayer

