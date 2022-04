Repas dansant animé par Fabrice PELUSO Entrelacs Entrelacs Catégories d’évènement: Entrelacs

Savoie

Repas dansant animé par Fabrice PELUSO Salle d'Animation d'Albens-Entrelacs Albens Entrelacs

2022-04-30 19:30:00 – 2022-05-01 02:00:00

Entrelacs Savoie Entrelacs EUR Repas dansant organisé par l’association Poly’sons.

Salle d’animation d’Albens-Entrelacs dès 19h30 le samedi 30 avril 2022.

Animation Fabrice PELUSO et son orchestre. polysons.chorale@gmail.com +33 6 77 46 04 12 http://www.polysons-savoie.fr/ Salle d’Animation d’Albens-Entrelacs Albens Entrelacs

