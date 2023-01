Repas dansant animé par Chris music Pleyben Pleyben OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE Pleyben Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère Pleyben Repas : apéritif, jambon à l’os, gratin dauphinois, dessert et café. Tarifs ; 15 €/adulte – 10 €/enfant – 12 €/ à emporter. Réservations jusqu’au 17 février à animations-hbcp@outlook.com ou au 06 84 17 69 89. Règlement à envoyer à HBC Pleyben BP 25 29190 Pleyben. animations-hbcp@outlook.com +33 6 84 17 69 89 Salle Arvest 17 rue de l’église Pleyben

