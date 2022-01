Repas dansant Alsacien organisé par Pineuilh Accueil Pineuilh, 27 février 2022, Pineuilh.

Repas dansant Alsacien organisé par Pineuilh Accueil Salle Robert Teyssandier Place du Général de Gaulle Pineuilh

2022-02-27 12:00:00 – 2022-02-27 Salle Robert Teyssandier Place du Général de Gaulle

Pineuilh Gironde Pineuilh

EUR Pineuilh Accueil a le plaisir de vous inviter à un repas dansant « Alsacien » animé par Myriam.

Au Menu : Apéritif : assiette de mise en bouche individuelle, accompagnée d’un cocktail alsacien à base de crémant, cointreau et citron – choucroute garnie – salade et fromage – dessert – vin, bière et café compris.

Apportez vos couverts complets (et chopes à bière). Toutes les tenues originales sur le thème de l’Alsace sont les bienvenues!

Inscriptions avant le 16 Février 2022 : Joindre votre règlement et votre coupon réponse à Mme Rose-Marie LESSEIGNE en mains propres ou à la mairie de Pineuilh en mentionnant sur l’enveloppe « Repas alsacien ».

+33 5 57 46 03 07

dernière mise à jour : 2022-01-28 par OT du Pays Foyen