Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Haute-Loire, Monistrol-sur-Loire REPAS DANSANT ACCORD PARFAIT Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Catégories d’évènement: Haute-Loire

Monistrol-sur-Loire

REPAS DANSANT ACCORD PARFAIT Monistrol-sur-Loire, 17 octobre 2021, Monistrol-sur-Loire. REPAS DANSANT ACCORD PARFAIT 2021-10-17 – 2021-10-17 Le Mazel La Capitelle

Monistrol-sur-Loire Haute-Loire Monistrol-sur-Loire Repas dansant animé par l’orchestre Alain Poulakis à partir de 11h30 salle de la Capitelle.

Pass sanitaire https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Monistrol-sur-Loire Autres Lieu Monistrol-sur-Loire Adresse Le Mazel La Capitelle Ville Monistrol-sur-Loire lieuville 45.28335#4.17619