Repas dansant Abjat-sur-Bandiat, dimanche 21 avril 2024.

Animé par « Les Troubadours d’Atur », au menu bouillon aux perles du Japon, Poule avec chou farci et riz, salade, fromage, pâtisserie, café et vin compris. Tarif 25€, inscription avec règlement avant le 14 avril.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 12:00:00

fin : 2024-04-21

Salle du Capitolet

Abjat-sur-Bandiat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Repas dansant Abjat-sur-Bandiat a été mis à jour le 2024-03-27 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin