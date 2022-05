REPAS DANSANT Abeilhan, 14 mai 2022, Abeilhan.

REPAS DANSANT Abeilhan

2022-05-14 – 2022-05-14

Abeilhan Hérault Abeilhan

Repas dansant organisé par le foyer rural à la bergerie à partir de 19h. Repas et service traiteur par Cuisine 34 à domicile. Ambiance assurée par Anim’ Coco Gaby. Apéritif – foie gras de canard fumé- Trou Normand – Suprême de volaille aux cèpes – Gratin dauphinois et ratatouille de légumes – Trio de fromages – Forêt noire et charlotte aux poires caramélisées. 1 Flute de crémant, café et vins.

+33 6 85 09 38 76

dernière mise à jour : 2022-04-12 par