Repas dansant à Montescourt-Lizerolles Montescourt-Lizerolles Montescourt-Lizerolles Catégories d’évènement: Aisne

Montescourt-Lizerolles

Repas dansant à Montescourt-Lizerolles Montescourt-Lizerolles, 26 février 2022, Montescourt-Lizerolles. Repas dansant à Montescourt-Lizerolles Montescourt-Lizerolles

2022-02-26 – 2022-02-26

Montescourt-Lizerolles Aisne Montescourt-Lizerolles 25 Passez une excellente soirée le samedi 26 février à partir de 19h30, à l’occasion d’un grand repas dansant à Montescourt-Lizerolles !

Organisé par Karafan et animé par Christophe Vérin et son orchestre.

Sur la piste de danse, port du masque mais ça ne va pas vous empêcher de vous amuser, les artistes sont là pour vous faire passer une superbe soirée !

Tarif : 25€/personne.

Tarif enfants (moins de 12 ans) : 12€.

Réservations au 06 34 45 68 98 Menu :

Apéritif

Assiette campagnarde

Tartiflette/Salade

Dessert

Café Passez une excellente soirée le samedi 26 février à partir de 19h30, à l’occasion d’un grand repas dansant à Montescourt-Lizerolles !

Organisé par Karafan et animé par Christophe Vérin et son orchestre.

Sur la piste de danse, port du masque mais ça ne va pas vous empêcher de vous amuser, les artistes sont là pour vous faire passer une superbe soirée !

Tarif : 25€/personne.

Tarif enfants (moins de 12 ans) : 12€.

Réservations au 06 34 45 68 98 Menu :

Apéritif

Assiette campagnarde

Tartiflette/Salade

Dessert

Café +33 6 34 45 68 98 Passez une excellente soirée le samedi 26 février à partir de 19h30, à l’occasion d’un grand repas dansant à Montescourt-Lizerolles !

Organisé par Karafan et animé par Christophe Vérin et son orchestre.

Sur la piste de danse, port du masque mais ça ne va pas vous empêcher de vous amuser, les artistes sont là pour vous faire passer une superbe soirée !

Tarif : 25€/personne.

Tarif enfants (moins de 12 ans) : 12€.

Réservations au 06 34 45 68 98 Menu :

Apéritif

Assiette campagnarde

Tartiflette/Salade

Dessert

Café Karafan

Montescourt-Lizerolles

dernière mise à jour : 2022-01-14 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Montescourt-Lizerolles Autres Lieu Montescourt-Lizerolles Adresse Ville Montescourt-Lizerolles lieuville Montescourt-Lizerolles Departement Aisne

Montescourt-Lizerolles Montescourt-Lizerolles Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montescourt-lizerolles/

Repas dansant à Montescourt-Lizerolles Montescourt-Lizerolles 2022-02-26 was last modified: by Repas dansant à Montescourt-Lizerolles Montescourt-Lizerolles Montescourt-Lizerolles 26 février 2022 Aisne Montescourt-Lizerolles

Montescourt-Lizerolles Aisne