Repas dansant à La Roche-Chalais

Repas dansant à la salle de spectacle, à 20h, organisé par Josy Danse, animé par le Trio Nathalie Legay. Tarifs : Adultes: 22€/ Enfants : 11€ (sangria, assiettes de bienvenue, couscous, dessert, café et vin compris). Renseignements & inscriptions au 06 80 53 90 42 (avant le 30 mai)

