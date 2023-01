Repas dansant à Gy Gy Gy Gy Catégories d’Évènement: Gy

Haute-Saône Gy L’association « Handipétanque moteur et visuel » propose une soirée dansante le samedi 4 février à partir de 20h à la salle des fêtes de la mairie. Le DJ Yoan animera cette soirée.

Menu adulte : Apéritif, choucroute, fromages et mousse au chocolat 22 € ; Menu enfant : soda, lasagnes, mousse au chocolat 10 €. Res au 06 87 86 46 59 jusqu’au 20 janvier. thibaut.wojeik@gmail.com Place de la mairie Mairie Gy

