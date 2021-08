Repas dansant à Cubzac les Ponts Cubzac-les-Ponts, 9 octobre 2021, Cubzac-les-Ponts.

Repas dansant à Cubzac les Ponts 2021-10-09 19:30:00 – 2021-10-09

Cubzac-les-Ponts Gironde Cubzac-les-Ponts

Repas festif et dansant dans le cadre d’Octobre Rose.

Les bénéfices de la soirée seront reversés à la ligue contre le cancer et à l’association Jeune et Rose.

Repas : apéritif, plat, fromage salade, glace, café et vin compris.

Repas festif et dansant dans le cadre d’Octobre Rose.

Les bénéfices de la soirée seront reversés à la ligue contre le cancer et à l’association Jeune et Rose.

Repas : apéritif, plat, fromage salade, glace, café et vin compris.

+33 5 57 43 02 11

Repas festif et dansant dans le cadre d’Octobre Rose.

Les bénéfices de la soirée seront reversés à la ligue contre le cancer et à l’association Jeune et Rose.

Repas : apéritif, plat, fromage salade, glace, café et vin compris.

images.pexels

dernière mise à jour : 2021-08-05 par Bourg Cubzaguais Tourisme