4, Rue du Château d Eau, La ville-Dieu-du-Temple (82), le dimanche 3 avril à 11:30

Repas dansant animé par l’orchestre “I ROERI” qui nous vient du piémont Italien. Un orchestre typique piémontais, qui met en avant la musique traditionnelle. Sans cependant omettre les passages internationaux actuels et les danses de groupes. La caractéristique principale de l’orchestre est de faire danser avec l’exécution de quelques chansons piémontaises. *source : événement [Repas dansant](https://agendatrad.org/e/35584) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

38 à 43 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T11:30:00 2022-04-03T19:00:00

