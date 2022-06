Repas dansant

Repas dansant, 8 juin 2022, . Repas dansant

2022-06-08 – 2022-06-08 Repas dansant animé par Sylvère Burlot, organisé par les Clubs de Tréguidel, Pléguien, Tressignaux.

Ouvert à tous. +33 6 70 39 39 80 Repas dansant animé par Sylvère Burlot, organisé par les Clubs de Tréguidel, Pléguien, Tressignaux.

Ouvert à tous. dernière mise à jour : 2022-05-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville