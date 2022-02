Repas dans le noir Musée de la vigne et du vin d’Anjou Val-du-Layon Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Repas dans le noir

Musée de la vigne et du vin d'Anjou, 14 mai 2022, Val-du-Layon.

le samedi 14 mai à 20:00

Le samedi 14 mai prochain, l’équipe du Musée renouvelle l’expérience d’un repas dans le noir ! Dans le cadre de la « Nuit des Musées », nous proposons à nouveau cet évènement, pour un voyage sensoriel unique. Dans l’obscurité totale, tous les sens sont mis à l’épreuve : le moindre bruit, odeur ou texture prend une grande importance et devient un indicateur indispensable. De plus, la pénombre favorise une grande convivialité entre les visiteurs et fait tomber toutes les barrières liées à l’influence du visuel, permettant une découverte enrichissante et ludique. L’objectif : écouter ses autres sens et se concentrer sur ces ressentis pendant une expérience inédite. Parviendrez-vous à reconnaître ce que vous dégustez ? L’expérience est totale puisque les visiteurs ne connaissent pas le contenu de leurs assiettes à l’avance : le menu est unique et réserve bien des surprises ! Concoctés par les bénévoles du Musée, les plats ont été soigneusement sélectionnés pour dérouter les papilles de chacun.

Sur inscription obligatoire, nombre de places limité à 25 personnes, 20€ par personne.

Musée de la vigne et du vin d'Anjou Place des vignerons, 49750 Saint-Lambert-du-Lattay, Maine-et-Loire, Pays de la Loire Val-du-Layon Maine-et-Loire

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:00:00

