Bas-Rhin Wangenbourg-Engenthal L’Association GERCA fête ses 5 ans ! A cette occasion, venez nombreux au repas “Dampfnudle” préparé par les bénévoles et nos amis boulangers !

Au menu :

* Dampfnudle avec soupe et saucisse fumées des “bouchées gourmandes”

* Dampfnudle avec fruits au sirop / compote de pommes

* Dessert surprise – café offert

Tarif : 19€ boissons non comprises, 10€ pour les enfants jusqu’à 12 ans. Gratuit pour les moins de 5 ans.

Réservation possible jusqu’au 27 février 2023. +33 3 88 87 30 41 Wangenbourg-Engenthal

