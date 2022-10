Repas créole Vergt-de-Biron Vergt-de-Biron Catégories d’évènement: Dordogne

2022-11-19 19:30:00 – 2022-11-19

Dordogne Vergt-de-Biron Repas créole organisé par l’AAPCM de Vergt-de-Biron.

Inscription jusqu’au 01/11/2022 au 06.18.41.13.75.

