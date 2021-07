REPAS CREOLE + MON VIER Les Arcades, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Aix-en-Provence.

REPAS CREOLE + MON VIER

Les Arcades, le vendredi 23 juillet à 18:00

REPAS SPECTACLE DANS LE JARDIN DES ARCADES SOUS LES MURIERS. B i o g r a p h ie Mon Vier est un duo Aixo-marseillais composé de deux musiciens : Garage (guitare, chant) et M. Jacques (chorégraphie, chant). Ces deux cas à part, après avoir fait leurs armes dans bien des formations du sud (Quartiers Nord, Les Fumistes etc…), ont décidé de construire un projet audacieux logé entre comédie et musique répondant à leurs envies de voyage et de partage. Cette formule ultra légère (en dessous de deux, c’est plus un groupe) a très rapidement joué dans les endroits les plus reculés et pour les publics les plus divers. Du repas des chasseurs de Moustiers Sainte Marie à la fête de village au fin fond de la vallée de la haute Bléone, des infirmières de Edouard Toulouse aux détenus du Centre de Détention des Baumettes ou de Luynes, de la Pizzeria de la Bédoule au sommet du G20 à Monaco avec Attac, un camping de yourtes au fin fond du Queyras, le Jazz off de Marciac ou sur les camions de SUD Solidaires. Tout est bon pour inoculer le virus, celui de la grande tradition de la chanson revendicatrice et surréaliste provençale. Les thèmes abordés par « Mon Vier » se répartissent habilement entre crise mondiale, spécialités culinaires du sud, traumatismes du quotidien et bienfaits des breuvages constitués à base de raisin ou d’anis.

Les Arcades avenue Gaston Berger, chemin du coton rouge 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T18:00:00 2021-07-23T23:00:00