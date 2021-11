Longny les Villages Longny les Villages Longny les Villages, Orne Repas créole Longny les Villages Longny les Villages Catégories d’évènement: Longny les Villages

Orne

Repas créole Longny les Villages, 12 février 2022, Longny les Villages. Repas créole Salle des Fêtes NEUILLY SUR EURE Longny les Villages

2022-02-12 19:30:00 19:30:00 – 2022-02-12 Salle des Fêtes NEUILLY SUR EURE

Longny les Villages Orne Longny les Villages Le comité des fêtes de Neuilly sur Eure vous propose une soirée créole. Sur réservation. Le comité des fêtes de Neuilly sur Eure vous propose une soirée créole. Sur réservation. +33 6 38 40 73 79 Le comité des fêtes de Neuilly sur Eure vous propose une soirée créole. Sur réservation. Salle des Fêtes NEUILLY SUR EURE Longny les Villages

dernière mise à jour : 2021-11-05 par

Détails Catégories d’évènement: Longny les Villages, Orne Autres Lieu Longny les Villages Adresse Salle des Fêtes NEUILLY SUR EURE Ville Longny les Villages lieuville Salle des Fêtes NEUILLY SUR EURE Longny les Villages