Repas crabe Guissény, 5 août 2021, Guissény.

Repas crabe 2021-08-05 – 2021-08-05

Guissény Finistère Guissény

Repas crabe à emporter. Au menu : Crabe (tourteau ou araignée selon arrivage, pommes de terre bio, sauce pêcheur et mayonnaise maison, far breton.

Billets en vente à Tourisme Côte des Légendes / Accueil de Guissény du 28 juillet au 3 août 18h30. Repas à retirer au préau de Ti an Holl (accès par l’extérieur à l’arrière du bâtiment) rue de Béthanie entre 11h et 13h.

aveldro.gwiseni@gmail.com http://aveldro.jimdofree.com/

