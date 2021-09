RoussesRousses Rousses Rousses Lozère, Rousses Repas Couscous Royal Rousses Rousses RoussesRousses Catégories d’évènement: Lozère

Rousses Lozère Rousses Lozère 22 Rousses La Ruche vous invite à partager un Couscous Royal !Le dimanche 26 septembre à partir de 12h au Café Restaurant “La Ruche” à Rousses. Sur réservation Couscous à emporter : 12€ la portion Menu : Cocktail de boukha (alcool de figue) Et Petite Kémia (olive parfumées, pois chiches au piment, cœurs d’artichauts en salade, Longanisse, moules au cumin) Couscous Royal aux trois viandes (Merguez artisanales, Kefta et Poulet) Coupe Glacée Vanille et Pistache Vin en supplément (pichet ou carte) Réservation conseillée au +33(0)4 66 44 08 54 +33 4 66 44 08 54 Droits gérés dernière mise à jour : 2021-09-20 par OFFICE DE TOURISME DES CÉVENNES MÉRIDIONALES Gard TourismeGard Tourisme

