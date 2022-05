Repas Concert Verquières Verquières Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Verquières

Repas Concert Verquières, 13 mai 2022, Verquières. Repas Concert D29 156 Route de Saint-Andiol Verquières

2022-05-13 12:00:00 12:00:00 – 2022-05-13 D29 156 Route de Saint-Andiol

Verquières Bouches-du-Rhône Verquières Le club Lou Calabrun organise un déjeuner gourmand et musical :

Apéritif, Paëlla, Fromage, Dessert, Vin, Café.



Sur réservation. Repas Concert à la Salle polyvalente de Verquières. Le club Lou Calabrun organise un déjeuner gourmand et musical :

Apéritif, Paëlla, Fromage, Dessert, Vin, Café.



Sur réservation. D29 156 Route de Saint-Andiol Verquières

dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Verquières Autres Lieu Verquières Adresse D29 156 Route de Saint-Andiol Ville Verquières lieuville D29 156 Route de Saint-Andiol Verquières Departement Bouches-du-Rhône

Verquières Verquières Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verquieres/

Repas Concert Verquières 2022-05-13 was last modified: by Repas Concert Verquières Verquières 13 mai 2022 Bouches-du-Rhône Verquières

Verquières Bouches-du-Rhône