REPAS CONCERT Valleroy, 4 février 2023

2023-02-04 19:30:00

Meurthe-et-Moselle Valleroy Repas alsacien (apéro flams, choucroute…)

Concert Anachrony et animation Music Please

Réservations jusqu’au 27/01

Paiement par CB sur place possible +33 6 77 32 20 59 Valleroy

