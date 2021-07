Repas-concert « The Natshow Family » Marcenais, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Marcenais.

Repas-concert « The Natshow Family » 2021-07-22 – 2021-07-22

Marcenais Gironde Marcenais

Au cœur de la forêt, au bord de la Saye, le restaurant le Moulin de Charlot vous invite pour une soirée conviviale avec The Natshow Family.

The Nathshow Family, se sont 2 générations réunies, un papa et ses deux filles, pour interpréter les plus gros tubes de ces dernières décennies. De Piaf à Bruno Mars en passant par Jeff Buckley, Sting, Steve Wonder, Kendji Girac, Serge Gainsbourg, Téléphone et bien d’autres encore, ils sauront vous faire passer un moment de pur bonheur. Une complicité à partager sans modération …

Venez profiter du site, et de son cadre bucolique ! Sandrine et Frédéric vous concocteront un menu cuisiné, aux petits oignons ! avec de bons produits frais.

Concert au Moulin de Charlot tous les jeudis soir de l’été.

+33 6 37 03 50 77

©Natshow-Family

dernière mise à jour : 2021-07-01 par