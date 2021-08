Repas-concert « Teddy Costa Duo » Marcenais, 12 août 2021, Marcenais.

Repas-concert « Teddy Costa Duo » 2021-08-12 19:30:00 – 2021-08-12 21:00:00

Marcenais Gironde Marcenais

Au cœur de la forêt, au bord de la Saye, le restaurant le Moulin de Charlot vous invite pour une soirée musicale blues roots avec Teddy Costa Duo.

Ce groupe bordelais vous fera voyager dans le temps et l’espace, pour un retour dans le Delta du Mississippi des années 40. Se produisant toujours en costumes d’époque c’est un voyage aux sons Blues mêlant le Rock’n’roll, le swing, le jazz et la Country que Teddy Costa Duo vous propose.

Venez profiter du site, et de son cadre bucolique ! Sandrine et Frédéric vous concocteront un menu cuisiné, aux petits oignons ! avec de bons produits frais.

Concert au Moulin de Charlot tous les jeudis soir de l’été.

+33 6 37 03 50 77

©Sandrine Boulois

dernière mise à jour : 2021-08-04 par