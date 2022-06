Repas concert « Stronger than Arnold » au Mathusalem Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Catégories d’évènement: 87400

Saint-Léonard-de-Noblat

Repas concert « Stronger than Arnold » au Mathusalem Saint-Léonard-de-Noblat, 18 juin 2022, Saint-Léonard-de-Noblat. Repas concert « Stronger than Arnold » au Mathusalem Place Victor Hugo Saint-Léonard-de-Noblat

2022-06-18 – 2022-06-18

Place Victor Hugo 87400 Saint-Léonard-de-Noblat Rdv à partir de 19h au Mathusalem. Payant. Réservation obligatoire. Rens./ résa.: 06 66 42 86 89 ou mathusalem.brocante@gmail.com Repas concert avec « Stronger than Arnold » (Rock) avec repas (galette bretonne). Rdv à partir de 19h au Mathusalem. Payant. Réservation obligatoire. Rens./ résa.: 06 66 42 86 89 ou mathusalem.brocante@gmail.com Place Victor Hugo Saint-Léonard-de-Noblat

dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Catégories d’évènement: 87400, Saint-Léonard-de-Noblat Autres Lieu Saint-Léonard-de-Noblat Adresse Place Victor Hugo Ville Saint-Léonard-de-Noblat lieuville Place Victor Hugo Saint-Léonard-de-Noblat

Repas concert « Stronger than Arnold » au Mathusalem Saint-Léonard-de-Noblat 2022-06-18 was last modified: by Repas concert « Stronger than Arnold » au Mathusalem Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat 18 juin 2022

Saint-Léonard-de-Noblat