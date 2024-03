Repas Concert Saint Patrick Salle Brocéliande Coatdaniel Ploudaniel, samedi 16 mars 2024.

Repas Concert Saint Patrick Salle Brocéliande Coatdaniel Ploudaniel Finistère

L’APE de l’école Jean Monnet à Ploudaniel organise un repas/concert sur le thème de la Saint Patrick.

Au menu, bœuf à la Guinness, pommes de terre au four (pour les enfants jambon à l’os), crumble pommes mures, et concert de musique traditionnelle, assuré par le groupe Skelligh.

Cette soirée sera également l’occasion de goûter la dernière version de la bière de l’APE, la Jeanmonette, brassée par Sklent, la brasserie du pays de Landerneau.

Et pour couronner le tout et ajouter une bonne touche de couleur, les participants sont invités à porter un accessoire, ou même un costume aux couleurs de l’Irlande. Kilts autorisés ! .

Début : 2024-03-16 18:30:00

fin : 2024-03-17 01:00:00

Salle Brocéliande Coatdaniel 1 Rue François Louis Blons

Ploudaniel 29260 Finistère Bretagne apejeanmonnet@yahoo.fr

