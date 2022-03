Repas concert – Rythm N’Wood Yvetot Yvetot Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Yvetot

Repas concert – Rythm N’Wood Yvetot, 1 avril 2022, Yvetot. Repas concert – Rythm N’Wood Yvetot

2022-04-01 19:00:00 – 2022-04-01

Yvetot Seine-Maritime Dégustez un bon repas devant le concert de Rythm N’Wood, un groupe local interprétant des musiques de variétés françaises, rock, pop blues, country, funk… Organisé par le Centre socioculturel Saint-Exupéry. Dégustez un bon repas devant le concert de Rythm N’Wood, un groupe local interprétant des musiques de variétés françaises, rock, pop blues, country, funk… Organisé par le Centre socioculturel Saint-Exupéry. centresaintexupery@ccas-yvetot.fr +33 2 35 95 28 52 Dégustez un bon repas devant le concert de Rythm N’Wood, un groupe local interprétant des musiques de variétés françaises, rock, pop blues, country, funk… Organisé par le Centre socioculturel Saint-Exupéry. Yvetot

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Yvetot Autres Lieu Yvetot Adresse Ville Yvetot lieuville Yvetot Departement Seine-Maritime

Yvetot Yvetot Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yvetot/

Repas concert – Rythm N’Wood Yvetot 2022-04-01 was last modified: by Repas concert – Rythm N’Wood Yvetot Yvetot 1 avril 2022 seine-maritime Yvetot

Yvetot Seine-Maritime