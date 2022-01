Repas/Concert – Rythm N’Wood Les Hauts-de-Caux Les Hauts-de-Caux Catégories d’évènement: Les Hauts-de-Caux

Seine-Maritime

Repas/Concert – Rythm N’Wood Les Hauts-de-Caux, 29 janvier 2022, Les Hauts-de-Caux. Repas/Concert – Rythm N’Wood La Table d’Anita 5 Route de l’Ancien Puits Les Hauts-de-Caux

2022-01-29 – 2022-01-29 La Table d’Anita 5 Route de l’Ancien Puits

Avec à la guitare et au chant : Benjamin Turgis Aublé ; et aux percussions : Mickaël Burey.

lasuerteanita@gmail.com +33 2 76 71 00 35

Détails Catégories d’évènement: Les Hauts-de-Caux, Seine-Maritime Autres Lieu Les Hauts-de-Caux Adresse La Table d'Anita 5 Route de l'Ancien Puits Ville Les Hauts-de-Caux lieuville La Table d'Anita 5 Route de l'Ancien Puits Les Hauts-de-Caux

