Repas & concert « Pour la Paix » / Festival « La Semaine Acadienne 2024 » Salle de l’OMAC Courseulles-sur-Mer, lundi 12 août 2024.

Repas & concert « Pour la Paix » / Festival « La Semaine Acadienne 2024 » Salle de l’OMAC Courseulles-sur-Mer Calvados

En l’honneur des soldats acadiens qui débarquèrent le 6 juin 1944v sur la zone de Juno Beach, les artistes interprèteront des chansons sur les thèmes de la Paix, de la Fraternité, de l’Espoir. Avec La famille Gallant-MacInnes , Aurélie et Bruno Cormier, Les retrouvailles, Terry Bradford et Sussie Arvesen, Betty Ann Cormier, Gary Gallant

Avant la cérémonie aux lumières, en hommage aux soldats acadiens, qui se déroulera à 22H00 dans le cimetière militaire canadien de Bény-sur-mer / Reviers.

Accueil pour le repas à 18H30, début du concert à 20h avec une assiette de jambalaya préparée par « La Catalane » et un dessert.

Billetterie https://www.billetweb.fr/concert-pour-la-paix3

Salle de l’OMAC Rue Arthur Leduc

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie infos@semaineacadienne.net

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-12 18:30:00

fin : 2024-08-12



