NESPLOY

Loiret Nesploy Repas-concert : réservez votre soirée, le groupe « Les Mauvais Garçons » vient ambiancer l’Auberge de Nesploy !

La soirée se déroulera en 2 parties :

– de 19h à 21h : dîner avec ambiance musicale des Mauvais Garçons.

– de 22h à minuit : concert des Mauvais Garçons + guests, une bonne soirée de fiesta s’annonce, venez nombreux ! Repas-concert +33 2 34 49 34 44 Auberge de Nesploy

