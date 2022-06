Repas / concert Monsempron-Libos Monsempron-Libos Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Monsempron-Libos

Repas / concert Monsempron-Libos, 1 juillet 2022, Monsempron-Libos. Repas / concert

Place centrale Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

2022-07-01 19:30:00 – 2022-07-01 Monsempron-Libos

Lot-et-Garonne Monsempron-Libos Le Canard à bretelles vous propose un repas / concert avec Bone Tee & Abdell B. Bop musique country blues.

Au menu : grillades réunionnaises de Willy. Le Canard à bretelles vous propose un repas / concert avec Bone Tee & Abdell B. Bop musique country blues.

Au menu : grillades réunionnaises de Willy. +33 5 53 70 20 55 Le Canard à bretelles vous propose un repas / concert avec Bone Tee & Abdell B. Bop musique country blues.

Au menu : grillades réunionnaises de Willy. Le Canard à bretelles

Monsempron-Libos

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Monsempron-Libos Autres Lieu Monsempron-Libos Adresse Place centrale Monsempron-Libos Lot-et-Garonne Ville Monsempron-Libos lieuville Monsempron-Libos Departement Lot-et-Garonne

Repas / concert Monsempron-Libos 2022-07-01 was last modified: by Repas / concert Monsempron-Libos Monsempron-Libos 1 juillet 2022 Place centrale Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Monsempron-Libos Lot-et-Garonne