Haute-Vienne Avenue de l’Avenir Saint-Sulpice-les-Feuilles Haute-Vienne Saint-Sulpice-les-Feuilles A partir de 19h30 à la Maison des Loisirs. Tarif : 16€. Sur réservation. Retro Passion Collection : larraudfabrice@gmail.com / 06 15 73 86 44. Pendant cette soirée les femmes seront mises en avant au travers de deux chanteuses au voix superbes et qui vous feront voyager tantôt en France, tantôt aux Etats Unis avec le répertoire composé de chansons populaires, folk et jazz. larraudfabrice@gmail.com +33 6 15 73 86 44 Avenue de l’Avenir Saint-Sulpice-les-Feuilles Saint-Sulpice-les-Feuilles

