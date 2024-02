Repas & Concert La Ferté-Saint-Aubin, samedi 2 mars 2024.

Repas & Concert La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Repas & concert au Château les Muids avec le duo Isulanders

• Pop • Folk • Rock • Reggae songs •

Tarifs 40€/menu et concert (hors boissons) Sur réservation

10€/entrée simple concert

Renseignements et réservations

02.38.64.65.14

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 19:30:00

fin : 2024-03-02

Rd 2020

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire info@chateau-les-muids.com

