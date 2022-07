Repas-Concert jazz-cabaret Thiron-Gardais, 15 juillet 2022, Thiron-Gardais. Repas-Concert jazz-cabaret

15 Rue du Commerce Thiron-Gardais Eure-et-Loir 15 rue du commerce

2022-07-15 – 2022-07-15 Thiron-Gardais

Eure-et-Loir 15 rue du commerce Eure-et-Loir 36 EUR 36 le grand plaisir d’accueil à nouveau Jazzia avec un nouveau spectacle Jazz-Cabaret.

Une belle soirée en perspective pour les oreilles et dans l’assiette avec notre chef Rémi toujours inspiré et créatif.

Réservation vivement recommandée. contact@aubergedelabbaye.fr +33 2 37 37 04 04 https://www.aubergedelabbaye.fr/ Auberge de l’abbaye

15 rue du commerce Thiron-Gardais

dernière mise à jour : 2022-07-11 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Thiron-Gardais Autres Lieu Thiron-Gardais Adresse 15 Rue du Commerce Thiron-Gardais Eure-et-Loir 15 rue du commerce Ville Thiron-Gardais lieuville 15 rue du commerce Thiron-Gardais Departement Eure-et-Loir

Repas-Concert jazz-cabaret Thiron-Gardais 2022-07-15 was last modified: by Repas-Concert jazz-cabaret Thiron-Gardais Thiron-Gardais 15 juillet 2022 15 Rue du Commerce Thiron-Gardais Eure-et-Loir

Thiron-Gardais Eure-et-Loir