Haute-Loire Malvalette Laetitia Giraudon, traiteur à Rozier côte d’Aurec, organise un repas-concert à la salle des fêtes de Malvalette avec le groupe « Les Naustals », variétés des années70/80. Repas à partir de 18h30 – Concert à 20h30 +33 6 72 40 04 76 Salle municipale Le Bourg Malvalette

