Repas Concert : Gil JOGGING Ploubazlanec Ploubazlanec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Ploubazlanec

Repas Concert : Gil JOGGING Ploubazlanec, 25 février 2022, Ploubazlanec. Repas Concert : Gil JOGGING Chez Gaud 16 Rue du Port de Loguivy Ploubazlanec

2022-02-25 – 2022-02-25 Chez Gaud 16 Rue du Port de Loguivy

Ploubazlanec Côtes d’Armor Sur scène : Gil, raconte sa vie décadente avec beaucoup d’humour, accompagné par Ton’s aux synthés groovy et funky, avec des chansons qui sont toutes des créations originales sur un fond musical électronique.

Au menu : Rougail saucisse et dessert maison, concocté par le collectif. chezgaud@gmail.com +33 6 42 34 84 71 Sur scène : Gil, raconte sa vie décadente avec beaucoup d’humour, accompagné par Ton’s aux synthés groovy et funky, avec des chansons qui sont toutes des créations originales sur un fond musical électronique.

Au menu : Rougail saucisse et dessert maison, concocté par le collectif. Chez Gaud 16 Rue du Port de Loguivy Ploubazlanec

dernière mise à jour : 2022-01-27 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Ploubazlanec Autres Lieu Ploubazlanec Adresse Chez Gaud 16 Rue du Port de Loguivy Ville Ploubazlanec lieuville Chez Gaud 16 Rue du Port de Loguivy Ploubazlanec Departement Côtes d'Armor

Ploubazlanec Ploubazlanec Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ploubazlanec/

Repas Concert : Gil JOGGING Ploubazlanec 2022-02-25 was last modified: by Repas Concert : Gil JOGGING Ploubazlanec Ploubazlanec 25 février 2022 Côtes-d’Armor Ploubazlanec

Ploubazlanec Côtes d'Armor