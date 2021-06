Fontaine-lès-Vervins Fontaine-lès-Vervins Aisne, Fontaine-lès-Vervins Repas concert Fontaine-lès-Vervins Fontaine-lès-Vervins Catégories d’évènement: Aisne

Le Domaine les Lavandières organise un repas concert animé par Thomas Eberlé. Venez vous divertir dans une ambiance Pop Rock.

Première partie animée par François Eberlé.

Places limitées : 40 personnes +33 3 23 97 91 13 « Chansons engagées, qui n’engage que vous. »

Places limitées : 40 personnes Les Lavandières de Fontaine

