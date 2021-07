Duhort-Bachen Duhort-Bachen Duhort-Bachen, Landes Repas concert Duhort-Bachen Duhort-Bachen Catégories d’évènement: Duhort-Bachen

Duhort-Bachen Landes EUR 27 Concert en terrasse de Natasha Lepsa (musique latino).

Au menu , notre assiette du terroir: jambon de Pays, magret de canard séché, toast de foie gras maison, asperge, pâté de pommes de terre au foie gras, salade, tomate, magret de canard grillé, pêche ou poire pochée au vin rouge du pays et fromage de brebis. Dessert: tiramisu exotique.

Sur réservation par téléphone.

