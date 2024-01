Repas Concert de la Saint Patrick Salle Roc’h Morvan La Roche-Maurice, samedi 9 mars 2024.

Repas Concert de la Saint Patrick Salle Roc’h Morvan La Roche-Maurice Finistère

Repas concert animé par le groupe Skelligh qui propose des musiques et chansons d’Irlande.

Au menu, bœuf à la bière et pommes de terre grenailles, pour les adultes.

Jambon et pommes de terre grenailles, pour les enfants. .

Salle Roc’h Morvan Allée du Pontois

La Roche-Maurice 29800 Finistère Bretagne jumelagelaroche@gmail.com

Début : 2024-03-09 19:00:00

fin : 2024-03-09 23:59:00



