Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains, Landes Repas concert Chez Léonie Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains Catégories d’évènement: Eugénie-les-Bains

Landes

Repas concert Chez Léonie Eugénie-les-Bains, 6 août 2021, Eugénie-les-Bains. Repas concert Chez Léonie 2021-08-06 – 2021-08-06

Eugénie-les-Bains Landes Chez Léonie vous propose un concert avec le groupe Airbus, Rock-Groove. C’est un hôtel-restaurant, alors pourquoi ne pas y dîner et profiter du concert par la même occasion?

Allez vite on réserve ! Chez Léonie vous propose un concert avec le groupe Airbus, Rock-Groove. C’est un hôtel-restaurant, alors pourquoi ne pas y dîner et profiter du concert par la même occasion?

Allez vite on réserve ! +33 5 58 51 19 19 Chez Léonie vous propose un concert avec le groupe Airbus, Rock-Groove. C’est un hôtel-restaurant, alors pourquoi ne pas y dîner et profiter du concert par la même occasion?

Allez vite on réserve ! ©Chez Léonie dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Eugénie-les-Bains, Landes Autres Lieu Eugénie-les-Bains Adresse Ville Eugénie-les-Bains lieuville 43.69677#-0.37723