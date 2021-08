Belleville-sur-Loire Belleville-sur-Loire Belleville-sur-Loire, Cher Repas Concert “ça m’rappel” Belleville-sur-Loire Belleville-sur-Loire Catégories d’évènement: Belleville-sur-Loire

Belleville-sur-Loire Cher Belleville-sur-Loire Repas-concert avec le groupe “ça m’rappel” à La Taverne de Belleville.

Des tests de dépistage covid pourront être réalisés sur place sur présentation de la carte vitale.

Une prise en charge par véhicule est possible pour les plaisanciers (sans animaux)

Tarif : en fonction du repas commandé Repas-concert “ça m’rappel” +33 2 48 79 45 83 Repas-concert avec le groupe “ça m’rappel” à La Taverne de Belleville.

Tarif : en fonction du repas commandé

dernière mise à jour : 2021-08-23

